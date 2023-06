Ulm (dpa/lsw) - Beim Pinkeln hat ein Mann in der Ulmer Innenstadt das Gleichgewicht verloren, bevor er in eine Schaufensterscheibe fiel und sich verletzte. Die Polizei war in der Nacht zum Dienstag auf der nahe gelegenen Dienststelle durch das Geräusch der zersplitternden Scheibe aufmerksam geworden, wie die Behörde mitteilte. In der Nähe des Geschäfts fanden die Beamten den blutverschmierten und betrunkenen 34-Jährigen vor, der ihnen von seinem gescheiterten Versuch berichtete. Laut Polizei erwartet den Mann wegen der zerbrochenen Scheibe nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

