Balingen (dpa/lsw) - Weil er seinen Stiefsohn in Balingen (Zollernalbkreis) mit einer Gabel verletzt und aus dem Fenster gestoßen haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wird der 39-Jährige des versuchten Totschlags verdächtigt. Der Mann soll Anfang März in einer Wohnung mit seiner Lebensgefährtin und seinem Stiefsohn in Streit geraten sein und beide geschlagen haben. Den Stiefsohn soll er mit einer Gabel verletzt haben, worauf der Jugendliche zurückgewichen und auf ein Fensterbrett gestiegen sein soll. Der Verdächtige soll ihn durch das geöffnete Fenster aus dem ersten Obergeschoss gestoßen haben. Der Junge fiel mehrere Meter tief auf den Asphalt und verletzte sich leicht. Auch der Verdächtige und seine Partnerin erlitten leichte Verletzungen.

Pressemitteilung