Baden-Württemberg Mann verletzt in Winterthur drei Menschen mit Stichwaffe

Polizei
Die Polizei hält sich mit Einzelheiten noch bedeckt (Symbolbild)

Blutige Tat am Morgen: Ein Mann greift am Bahnhof Winterthur mit einer Stichwaffe an. Polizei schweigt zu seinen Motiven – was hinter dem Angriff steckt, bleibt unklar.

Winterthur (dpa) - Am Schweizer Bahnhof Winterthur hat ein Mann nach Polizeiangaben drei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter sei verhaftet worden, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Zu seinen Motiven äußerte sie sich zunächst nicht.

Die drei Opfer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sagte nichts über die Schwere der Verletzungen. Am Bahnhof war ein Gelände weiträumig abgesperrt. Dahinter war die Spurensicherung im Einsatz.

Der Vorfall ereignete sich am Morgen gegen 08.30 Uhr. Medien hatten nach Angaben von Augenzeugen darüber berichtet. Winterthur mit rund 120.000 Einwohnern liegt etwa 50 Kilometer südwestlich von Konstanz am Bodensee.

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