Ein Ehepaar ist am Freitagabend in Eichstetten am Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) in seinem Garten angegriffen und schwer verletzt worden. Der 28 Jahre alte Tatverdächtige sei am Samstagabend «im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen» in dem Ort festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Der Deutsche hat den Angaben zufolge keinen festen Wohnsitz.

Eichstetten am Kaiserstuhl (dpa/lsw) - Nach der Tat hatte die Polizei eine Großfahndung eingeleitet, bei der auch ein Hubschrauber und Personenspürhunde zum Einsatz kamen. Sie hatte ausdrücklich davor gewarnt, den als gewaltbereit eingestuften Mann anzusprechen.

Das Ehepaar hatte am Freitagabend gegen 20 Uhr an seinem Wohnobjekt ein Scheibenklirren wahrgenommen und nach dem Rechten geschaut. Dabei wurde es angegriffen.

