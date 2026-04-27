Ein Klingelstreich endet für einen jungen Mann in Friedrichshafen im Krankenhaus. Was die Polizei zu dem Vorfall berichtet.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein Klingelstreich in Friedrichshafen ist in der Nacht zu einer handfesten Auseinandersetzung eskaliert. Zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren hatten nach Polizeiangaben an einem Wohnhaus geklingelt. Ein 57-jähriger Bewohner fühlte sich offenbar provoziert, verfolgte die beiden und schlug dem 18-Jährigen schließlich mit einem Ast auf den Rücken. Der junge Mann wurde bei dem Vorfall verletzt und im Klinikum Friedrichshafen medizinisch versorgt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Verständigt worden waren die Einsatzkräfte von den beiden angegriffenen selbst. Wie es im Detail zu der Eskalation kommen konnte, ist nach Angaben der Ermittler bislang noch unklar.