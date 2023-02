Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Karlsruhe unter einer Straßenbahn eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Radfahrer war am Sonntag aus noch unbekannter Ursache unter den fahrenden Zug gekommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er wurde von der Feuerwehr befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.