Freiburg (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Freiburg tot aus einem See geborgen worden. Die Polizei geht aktuell von einem Badeunfall aus, sagte ein Sprecher am Freitag. Der 34-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstagnachmittag ins Wasser des Flückigersees gestiegen. Stunden später entdecken ihn Passanten leblos im Wasser treibend und holten ihn an Land. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.