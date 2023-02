Oberwolfach (dpa/lsw) - Zwei Männer sollen sich bei einem Streit derart attackiert haben, dass ein Mitte-50-Jähriger gestorben ist. Die Polizei nahm laut Mitteilung den etwas jüngeren Kontrahenten am Freitag fest. Was sich genau in einer Wohnung in Oberwolfach (Ortenaukreis) abgespielt hatte, war zunächst unklar: «Die offenen Fragen zu den Hintergründen des Streits, wer für den tätlichen Angriff verantwortlich war und welche Werkzeuge/Waffen von wem eingesetzt wurden, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.»

