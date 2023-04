Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Ein bei einem Unfall mit einem Sattelschlepper nahe Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) lebensbedrohlich verletzter Mann ist seinen Verletzungen erlegen. Der 48-Jährige sei am Samstagvormittag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war am vergangenen Donnerstag vom ausscherenden Auflieger des Sattelzugs erfasst worden. Die Unfallermittlungen dauern an.

Pressemitteilung