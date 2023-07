Meersburg (dpa/lnw) - Ein Schwimmer ist am Dienstag nahe Meersburg bei einem Badeunfall im Bodensee untergegangen und später gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 61-Jährige von seinem Grundstück aus in den See zum Schwimmen gegangen. Seine Nachbarin habe ihn von ihrem Haus aus sehen können und bemerkt, als er plötzlich unterging. Die Frau sei sofort an die Unglücksstelle gerannt und habe den Mann zusammen mit einem weiteren Nachbarn ans Ufer ziehen können. Dort begannen die Helfer mit der Wiederbelebung. Dennoch starb der Mann auf dem Weg ins Krankenhaus.