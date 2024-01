Nach einem Verkehrsunfall Anfang Januar in der Nähe von Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Mann an seinen schwerwiegenden Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb der 69 Jahre alte Mann im Krankenhaus. An dem Unfall am 2. Januar waren insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt.

Bad Mergentheim (dpa/lsw) - Der 69-Jährige aus Markelsheim war beim Abbiegen auf die Landesstraße 2251 aus weiterhin ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr gekommen. Dort war er mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

PM Polizei vom 02.01.2024

PM Polizei vom 12.01.2024