Hirschberg an der Bergstraße (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Freitagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Zwar konnte die Feuerwehr den Mann mittleren Alters noch aus dem ersten Stock bergen, er war aber nicht ansprechbar und starb kurz darauf am Unglücksort, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe waren am Vormittag noch unklar.

