Zwei Autos stoßen nach bisherigen Erkenntnissen auf der A5 zusammen. Es kommt zu einem Auffahrunfall. Ein Mensch erliegt seinen schweren Verletzungen.

Weingarten (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Weingarten (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Mindestens vier weitere Menschen sollen verletzt worden sein, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen stießen am Mittag zunächst zwei Autos auf der A5 in Richtung Frankfurt zusammen. In der Folge kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Autobahn gesperrt

Ein Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Die weiteren Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Mindestens ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, so die Polizei.

Die A5 ist derzeit zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal seit über zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt. Die Fahrbahn wird aktuell gereinigt. Nach Angaben der Polizei staut sich der Verkehr um mindestens acht Kilometer.