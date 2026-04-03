Baden-Württemberg Mann stiehlt Schokolade im Wert von über 100 Euro

Schokolade
Der Mann hat Schokolade im Wert von über 100 Euro eingepackt, aber nicht bezahlt. (Symbolbild)

Ein 43-Jähriger packt im Supermarkt eine größere Menge Schokolade ein, aber bezahlt nicht. Wie der Diebstahl aufflog und was den Mann nun erwartet.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 43-Jähriger hat in Mannheim Schokolade im Wert von mehr als 100 Euro gestohlen - und ist dabei erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, packte der Mann die Schokoladen in einem Supermarkt in seine Tasche. An der Kasse habe er lediglich zwei weitere Artikel bezahlt. Als er den Laden verlassen wollte, sei er vom Ladendetektiv aufgehalten worden.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls, wie es hieß. Ob Schokoosterhasen und -ostereier unter dem Diebesgut waren, ist laut Polizei nicht bekannt.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x