Baden-Württemberg Mann stiehlt Akku aus Tempomessgerät und stößt es um

Geschwindigkeitskontrolle
Die Polizei nahm den mutmaßlichen Akku-Dieb fest. (Symbolbild)

Tempomessgerät umgeworfen, Akku entwendet – und dann rasch die Flucht ergriffen. Die Polizei kann ihn dennoch stoppen.

Bütthard (dpa) - Ein Mann hat in Unterfranken den Akku aus einem aufgebauten Tempomessgerät gestohlen und das Gerät anschließend umgestoßen. Danach sei der 55-Jährige mit seinem Auto davongefahren, teilte die Polizei mit.

Bei Bütthard (Landkreis Würzburg) stoppte dann eine Polizeistreife den Mann in seinem Auto. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn zur Dienststelle. Er muss sich unter anderem wegen Sachbeschädigung verantworten, hieß es.

