Viele Fragezeichen kommen bei der Polizei auf. Ein Mann ist scheinbar mit einem E-Scooter gestürzt. Am Abend stirbt er an seinen Verletzungen.

Pforzheim (dpa/lsw) - Mutmaßlich nach einem Sturz mit dem E-Scooter ist ein Mann an seinen Verletzungen gestorben. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Dienstagmorgen zu einem Unfall in Pforzheim alarmiert. Der 45-Jährige musste wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort starb er am Dienstagabend. Wie es zu dem Sturz kam, blieb laut Polizei zunächst unklar.