Ein Fall von häuslicher Gewalt beschäftigt das Kriminalkommissariat Reutlingen: Der mutmaßliche Täter kam nachts und bewaffnet. Im Haus waren auch zwei Kinder des Opfers.

Dettingen/Erms (dpa/lsw) - Mit einem Beil hat sich ein Mann in der Nacht zum Montag Zugang zur Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau in Dettingen an der Erms (Landkreis Reutlingen) verschafft. Der 41-Jährige habe die Terrassentür mit der Waffe eingeschlagen und danach die Frau körperlich angegriffen, teilte die Polizei mit. Ob und inwiefern er auch dabei das Beil einsetzte, war zunächst unklar.

Jedenfalls wurde die 38-Jährige laut einer Sprecherin nur leicht verletzt, so dass der Rettungsdienst sie vor Ort versorgen konnte. Der Mann hingegen habe sich an den Scherben so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus habe operiert werden müssen. Der neue Lebensgefährte der Frau und die beiden Kinder des mutmaßlichen Täters und der Angegriffenen blieben den Angaben zufolge unverletzt. Sie seien 7 und 17 Jahre alt.

Details - etwa ob der Beschuldigte Alkohol getrunken hatte - blieben zunächst offen. Bei der Festnahme habe der Mann keinen Widerstand geleistet, hieß es. Das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelt laut Mitteilung nun unter anderem wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts und des Hausfriedensbruchs gegen den 41-Jährigen.

