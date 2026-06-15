Ein 29-Jähriger randaliert erst in einem Zug und stößt dann einen Lokführer auf die Gleise. Als die Polizei einschreitet und den Mann in Gewahrsam nehmen möchte, eskaliert die Situation.

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein 29-Jähriger hat am Bahnhof von Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) in einem Zug randaliert, einen Lokführer auf die Gleise gestoßen und anschließend auf mehrere Polizisten eingeschlagen. Ein Beamter sei dabei verletzt worden und habe im Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit.

Polizisten hatten den 29-Jährigen am Sonntag im Bereich des Bahnhofs in Gewahrsam genommen und auf die Wache gebracht. Im Zellenbereich sei der Mann auf mehrere Beamte losgestürmt und habe mit Fäusten auf diese eingeschlagen. Ein Beamter sei mehrfach am Kopf getroffen und dabei verletzt worden, hieß es. Der 29-jährige Angreifer habe sich bei dem Vorfall ebenfalls Verletzungen zugezogen.

Wer am Bahnhof die Polizei verständigte und ob sich der Randalierer weiterhin in Gewahrsam befindet, wurde nicht mitgeteilt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung ermittelt.