Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann soll in Böblingen die Reifen von mindestens zwölf geparkten Autos durchstochen und einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet haben. Beamte nahmen den 41-Jährigen nach einem Zeugenhinweis fest. Er wurde am Donnerstag in ein Gefängnis gebracht.

Böblingen (dpa/lsw) - Ein Zeuge hatte nach Polizeiangaben am Mittwochabend von seinem Balkon aus ein Zischen von der Straße wahrgenommen, einen Mann entdeckt und die Polizei gerufen. Wegen welchen Delikts der Haftbefehl gegen den Mann ohne festen Wohnsitz vorlag, war nicht bekannt. Zu ähnlichen Taten in Böblingen war es bereits im Januar gekommen. Ob der 41-Jährige auch für diese Taten verantwortlich ist, wird noch ermittelt.

PM Polizei