Flammen steigen auf. Ein Mann flüchtet über ein angrenzendes Dach. Die Kripo ermittelt.

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein 50-Jähriger ist verhaftet worden, weil er seine Wohnung im Kreis Ludwigsburg in Brand gesteckt haben soll. Ihm wird unter anderem versuchter Mord, schwere Brandstiftung und Körperverletzung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Den Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge legte der 50-Jährige am Montagmorgen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bietigheim-Bissingen. Er sei mit zwei Familienangehörigen über ein angrenzendes Dach geflohen.

Andere Bewohner konnten sich den Angaben nach selbst befreien, zwei von ihnen erlitten eine Rauchvergiftung. Ein Polizist rettete drei Menschen aus dem Haus, von ihnen wurde keiner verletzt. Der 50-Jährige wurde am Dienstag einer Richterin vorgeführt und verhaftet.

Den Schaden schätzt die Polizei zunächst auf eine sechsstellige Höhe. Das Haus sei vorübergehend unbewohnbar. Genaue Hintergründe zu dem Vorfall sollen noch ermittelt werden.