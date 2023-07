Ein Mann ist am Donnerstag festgenommen worden, weil er ein Vereinsheim in Stuttgart angezündet haben soll. Eine Bewohnerin hatte in der Nacht auf den Donnerstag Rauchgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Bewohnerin und ein weiterer Bewohner retteten sich auf die Straße.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Es entstand ein Schaden von 200.000 Euro. Den 26-jährigen mutmaßlichen Brandstifter konnte die Polizei kurze Zeit später festnehmen. Er sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

PM Polizei