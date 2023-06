Der Fall erregte zu Jahresbeginn Aufsehen: Ein Mann schießt auf den Lebensgefährten seiner früheren Freundin und flüchtet dann. Nun steht er wegen Totschlags vor einem Freiburger Gericht.

Freiburg (dpa/lsw) - Weil er den Lebensgefährten seiner Ex-Freundin mit einem Schuss aus einem Revolver tödlich verletzt haben soll, steht ein 30-Jähriger vom Montag (09.00 Uhr) an vor Gericht. Dem Angeklagten wird Totschlag vorgeworfen, er sitzt in Untersuchungshaft, wie das Landgericht Freiburg vorab mitteilte. Die Tat ereignete sich auf offener Straße, das Opfer starb kurz danach in einer Klinik. (Az: 1 Ks 200 Js 663/23).

Der Tatverdächtige, ein Deutscher, war nach früheren Polizeiangaben nach seiner Flucht widerstandslos festgenommen worden. Ein Angehöriger des Mannes hatte zuvor per Notruf mitgeteilt, dass sich der Mann stellen wolle. Die Tatwaffe wurde erst später in der Nähe des Festnahmeorts in einem Gebüsch gefunden, wie die Polizei berichtet hatte.

Einzelheiten zu dem Streit zwischen den beiden Männern waren damals offen geblieben. Der Prozess soll nach bisheriger Planung bis zum 8. August laufen.