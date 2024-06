Lahr (dpa/lsw) - Ein Mann soll mit einer Spitzhacke vor einer Disco im Ortenaukreis randaliert haben, nachdem ihm der Eintritt verwehrt worden war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kehrte der 21-Jährige mit einer Spitzhacke zurück zu dem Nachtklub in Lahr, in den er zuvor vermutlich wegen starker Alkoholisierung nicht eingelassen wurde. Vor der verschlossenen Tür der Disco soll er dann mit der Spitzhacke randaliert und mehrmals auf den Boden geschlagen haben. Menschen verletzte er dabei wohl nicht. Er verließ demnach den Eingangsbereich der Disco und wurde von Beamten einer Streife vorläufig festgenommen. Nach Polizeiangaben soll der mutmaßliche Täter stark alkoholisiert gewesen sein. Es werde wegen Bedrohung gegen ihn ermittelt.

