Die Polizei hat nach der Auseinandersetzung in Schriesheim mit einem lebensgefährlich Verletzten weitere Details bekannt gegeben: Demnach soll der Tatverdächtige mehrfach mit verschiedenen Messern auf sein Opfer eingestochen haben. Das sagte eine Polizeisprecherin. Der 58-Jährige sitzt seit Freitag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Er soll zuvor mit dem 56 Jahre alten Opfer auf einer Straße in Streit geraten sein. Beide sollen sich gekannt haben. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst nicht bekannt.

Schriesheim (dpa/lsw) - Das Opfer musste nach den Messerstichen am Donnerstag musste notoperiert werden. Die medizinische Behandlung dauere an und Lebensgefahr bestehe weiterhin, sagte die Sprecherin. Der Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden.

Der Vorfall hatte einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Auch Beamte der Hundestaffel waren am Tatort. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, der einen Notarzt abgesetzt hatte. Ebenfalls war ein sogenanntes Medical Intervention Car im Einsatz, das für die Versorgung von Intensivpatienten ausgelegt ist.

Bei dem ländlichen Ortsteil Altenbach, in dem es zu der Tat kam, handelt es sich um eine kleine und ruhige Wohnsiedlung.

PM Sta und Pol