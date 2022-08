Eppelheim (dpa/lsw) - Ein 32 Jahre alter Mann steht im Verdacht in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) über 20 Frauen beim Gang auf die Toilette in seiner Wohnung unerlaubt gefilmt oder fotografiert zu haben. Bereits im Dezember erstattete eine 28-jährige Anzeige, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hatte sich auf ein Wohnungsinserat des Mannes gemeldet. Während des Besuchs der Wohnung des Mannes habe sie bemerkt, dass die Toilette mit einer versteckten Kamera präpariert gewesen sei.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung sei auch Bildmaterial von über 20 Frauen sichergestellt worden, die Opfer des Mannes geworden seien. Ihre Namen seien den Ermittlern noch nicht bekannt. Trotz der Ermittlungen soll der Mann mit seiner Masche weitergemacht haben. Bislang hätten sich drei weitere Opfer gemeldet und Anzeige erstattet. Eine neuerliche Wohnungsdurchsuchung blieb allerdings ohne Ergebnis.

Erste Hinweise, dass der Mann auch in Heidelberg ein Zimmer auf ähnliche Art und Weise anbot, liegen den Fahndern bereits vor, wie die Polizei weiter mitteilte. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen ermittelt. Hinweise auf sexuelle Übergriffe gebe es bislang nicht.