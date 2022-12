Weil er ein Kind schwer sexuell missbraucht haben soll, ist ein 33-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll sich am Freitag auf der Gemeinschaftstoilette eines Wohnheims für Asylbewerber in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) an dem Kind vergangen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Junge habe währenddessen um Hilfe gerufen, woraufhin der Vater hinzugekommen sei und die Polizei alarmiert habe.

Schorndorf (dpa/lsw) - Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen - einen staatenlosen Asylbewerber - fest. Er wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seither in Untersuchungshaft. Das Kind ist laut einem Polizeisprecher körperlich nicht verletzt worden. Zum Alter machte die Polizei keine Angaben.

