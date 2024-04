Bad Urach (dpa/lsw) - Einen Tag nach dem Brand seiner Wohnung in Bad Urach (Kreis Reutlingen) ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 54-Jährigen der Brandstiftung, wie sie am Dienstag mitteilten. Die Ermittlungen zu Brandursache und Motiv dauerten an, hieß es. In der von dem Mann bewohnten Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus war am frühen Ostermontag Feuer ausgebrochen. Er selbst und zehn weitere Hausbewohner verließen ihre Wohnungen unverletzt. Bereits am Brandort hatten die Ermittler Hinweise auf eine mutmaßliche Brandstiftung, so dass der Verdächtige noch vor Ort vorläufig festgenommen wurde.

