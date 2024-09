Menschen feiern auf dem Weinfest in Oberkirch im Ortenaukreis. Ein Mann fängt laut Polizei an, rassistische Parolen zu rufen. Trotz Einschreitens der Beamten macht der Mann weiter und wird aggressiv.

Oberkirch (dpa/lsw) - Ein Mann soll rassistische Parolen auf dem Weinfest in Oberkirch (Ortenaukreis) skandiert und Polizisten angegriffen haben. Verletzt worden sei dabei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Als der 39-Jährige begann, die Parolen zu rufen, kontrollierten ihn die Polizisten den Angaben nach. Sie forderten ihn in der Nacht demnach auf, die Parolen zu unterlassen. Daraufhin habe der Mann sich an einen anderen Tisch gesetzt und weiter skandiert. Die Beamten hätten ihn in Gewahrsam nehmen wollen. Dabei sei der 39-Jährige aggressiv und mit erhobenem Arm auf die Polizisten zugegangen, hieß es weiter. Nach der Festnahme habe er die Beamten auf der Fahrt zum Revier beleidigt und bedroht.