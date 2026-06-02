In der Nacht geraten mehrere Männer in Streit. Einer erleidet schwere Verletzungen im Gesicht. Die Ermittlungen führen auf die Spur von zwei 19-Jährigen.

Offenburg (dpa/lsw) - Weil sie einen Mann schwer verletzt haben sollen, hat die Polizei zwei 19-Jährige festgenommen. Gegen sie laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll es in Offenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein, die sich untereinander kannten.

Die alarmierte Polizei konnte am Einsatzort zunächst niemanden finden. Beim Absuchen der Gegend stießen sie dann auf den Mann mit schweren Verletzungen im Gesicht. Ein anderer Mann, der den Notruf wählte, war bei ihm. Der Verletzte kam in eine Klinik.

In der Folge kamen die Ermittler den beiden Verdächtigen auf die Spur. Bei Friesenheim (Ortenaukreis) nahmen die Beamten die 19-Jährigen schließlich fest.