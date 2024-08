Bei Arbeiten in einer Firma fällt die Gabel eines Staplers plötzlich zu Boden und begräbt einen Mann unter sich. Ein Kollege befreit den Schwerverletzten.

Altenstadt (dpa) - Ein Arbeiter ist in einer Firma im schwäbischen Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) lebensbedrohlich verletzt worden. Der 30-Jährige sei am Samstagvormittag mit Instandhaltungsarbeiten an der Hydraulik eines Staplers beschäftigt gewesen, als die schwere Gabel des Staplers zu Boden fiel und den Mann unter sich begrub, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Mitarbeiter befreite den 30-Jährigen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt waren im Einsatz. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.