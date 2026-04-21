Baden-Württemberg Mann schlägt Zehnjährigen in Leonberg ins Gesicht

Polizei
Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter. (Symbolbild)

Auf dem Schulweg wird ein Zehnjähriger plötzlich von einem Unbekannten gestoppt. Der fremde Mann attackiert den Jungen. Was die Polizei über den Vorfall in Leonberg weiß.

Leonberg (dpa/lsw) - Ein Zehnjähriger ist in Leonberg (Landkreis Böblingen) von einem bislang unbekannten Mann beleidigt und geschlagen worden. Er habe dem Jungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Der Junge wurde dabei verletzt.

Der Zehnjährige sei am Freitagmorgen auf einem Fußweg in der Nähe einer Schule unterwegs gewesen. Der Mann sei ihm entgegengekommen und habe ihn mit einem Griff an die Schulter gestoppt. Den Angaben zufolge habe er den Jungen aufgefordert, aufzupassen, wo er hinlaufe. Anschließend habe der Mann zugeschlagen.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x