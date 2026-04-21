Baden-Württemberg Mann schlägt Zehnjährigen in Leonberg ins Gesicht
Leonberg (dpa/lsw) - Ein Zehnjähriger ist in Leonberg (Landkreis Böblingen) von einem bislang unbekannten Mann beleidigt und geschlagen worden. Er habe dem Jungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Der Junge wurde dabei verletzt.
Der Zehnjährige sei am Freitagmorgen auf einem Fußweg in der Nähe einer Schule unterwegs gewesen. Der Mann sei ihm entgegengekommen und habe ihn mit einem Griff an die Schulter gestoppt. Den Angaben zufolge habe er den Jungen aufgefordert, aufzupassen, wo er hinlaufe. Anschließend habe der Mann zugeschlagen.