Baden-Württemberg Mann schlägt Polizistin ins Gesicht und wird festgenommen

Blaulicht
Die Polizistin konnte ihren Dienst nicht fortführen. (Symbolbild)

Mitten in Stuttgart attackiert ein Mann Passanten und verletzt eine Polizistin so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden muss. Das hat für ihn massive Folgen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Stuttgart festgenommen worden, nachdem er mutmaßlich mehrere Passanten sowie eine Polizeibeamtin geschlagen hat. Der 30-Jährige habe im Oberen Schlossgarten am Mittwochnachmittag zunächst zwei Passanten geschlagen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Als die hinzugerufene Polizei den Mann kontrollieren wollte, habe er gegen den Streifenwagen und danach einer Beamtin ins Gesicht geschlagen.

Die 29-jährige Beamtin wurde demnach so sehr verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste und ihren Dienst nicht fortführen konnte. Bei der Festnahme habe der 30-Jährige erheblichen Widerstand geleistet. Der Mann ohne festen Wohnsitz soll den Angaben zufolge einem Haftrichter vorgeführt werden.

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