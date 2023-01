Ein stark betrunkener Mann hat sich einen besonderen Ort zum Schlafen gesucht: In der Spitalkirche in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) suchte er Zuflucht vor den kalten Außentemperaturen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Wangen im Allgäu (dpa/lsw)- Demnach verständigte ein Zeuge die Beamten am Samstag, weil er sich Sorgen um den 39-jährigen, schlafenden Mann gemacht habe. Mehr als vier Promille zeigte laut Polizeiangaben ein Atemalkoholtest bei diesem an. Der 39-Jährige kam in Gewahrsam und zur Versorgung in eine Klinik.

Mitteilung der Polizei