Weissach im Tal (dpa/lsw) - Weil er seine verrauchte Wohnung in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) nicht verlassen wollte, hat ein Mann während eines Einsatzes Feuerwehrleute und Polizisten angegriffen. Der 51-Jährige habe getreten und sei handgreiflich geworden, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte hatten am frühen Dienstagmorgen die Wohnungstür geöffnet, weil der Feuermelder ausgelöst hatte und Rauch aus den Räumen drang. Auf Klingeln hatte demnach niemand reagiert. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eingebranntes Essen auf dem Herd und den Mann schlafend vor. Nachdem sie ihn geweckt hatten, weigerte er sich, die Wohnung zu verlassen, wie es weiter hieß. Polizisten hätten ihn dann fixiert. Nachdem die Wohnung gelüftet war, durfte er wieder hinein. Gegen den Mann laufen nun strafrechtliche Ermittlungen.

Pressemitteilung