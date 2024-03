Ettlingen (dpa(lsw) - Ein Mann hat auf seinem Grundstück in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) mutmaßlich mit einem Luftdruckgewehr geschossen und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Spaziergängerin hatte am Montag den Notruf alarmiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau berichtete von möglichen Schüssen und hatte nach ihren Angaben einen Mann mit einer mutmaßlichen Langwaffe beobachtet. Die Polizei sperrte eine Straße ab und traf auf einen 58-Jährigen. Er gab an, mit einem Luftdruckgewehr geschossen zu haben. Gezielte Schüsse in Richtung von Straße oder Passanten bestritt er. Erkenntnisse über den genauen Grund für die mutmaßlichen Schüsse gab es laut Polizei zunächst nicht. Das mutmaßlich verwendete Luftgewehr samt Munition stellten die Beamten sicher. Der Verdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Ob es sich um eine erlaubnispflichtige oder erlaubnisfreie Waffe handelte, ist laut Polizei Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Pressemitteilung