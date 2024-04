Ein 19-Jähriger soll in einer Mannheimer Bar mit einer Gaspistole auf einen Mann geschossen haben - mehrmals in dessen Gesicht. Zudem soll er den Barbetreiber mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 19-Jährige soll in der Nacht zum Samstag nach einem Streit auf den 35-Jährigen geschossen haben. Ob und wie schwer dieser bei dem Angriff verletzt wurde, ist einer Polizeisprecherin zufolge bisher unklar.

Mannheim (dpa/lsw) - Polizisten nahmen den Verdächtigen nach einer Verfolgungsjagd zu Fuß fest. Als er wegen einer Schnittverletzung im Rettungswagen behandelt wurde, habe er zudem die Beamten angegriffen. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.

Pressemitteilung