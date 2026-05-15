Baden-Württemberg Mann rutscht mit Bagger ab - unter Fahrzeug eingeklemmt
Aalen (dpa) - Bei Arbeiten auf einem abschüssigen Hanggelände in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mann mit einem Mini-Bagger umgekippt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 40-Jährige dabei am Abend schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.00 Uhr, als der Mann auf einem Grundstück mit Baggerarbeiten beschäftigt war und während der Fahrt an dem Hang die Kontrolle über sein Gefährt verlor.