Bei Baggerarbeiten an einem steilen Hang in Backnang verliert ein Mann die Kontrolle. Der Bagger kippt um, der Mann wird unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Wie geht es dem 40-Jährigen?

Aalen (dpa) - Bei Arbeiten auf einem abschüssigen Hanggelände in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mann mit einem Mini-Bagger umgekippt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 40-Jährige dabei am Abend schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.00 Uhr, als der Mann auf einem Grundstück mit Baggerarbeiten beschäftigt war und während der Fahrt an dem Hang die Kontrolle über sein Gefährt verlor.