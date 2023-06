Ein Mann hat sich auf der Autobahn 8 nach Hinweisen von anderen Fahrern aus seinem brennenden Auto gerettet. Der 61-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Autofahrer nahm am Mittwoch im Bereich der Anschlussstelle Esslingen bei Ostfildern laut Polizei zunächst ungewöhnliche Geräusche an seinem Fahrzeug wahr. Auch ließ die Leistung des Autos nach. Der Mann wechselte daraufhin auf den Standstreifen.

Ostfildern (dpa/lsw) - Andere Verkehrsteilnehmer machten ihn auf Flammen aufmerksam, die aus dem Bereich des Unterbodens kamen. Der Mann verließ das Auto, das schließlich vollständig in Brand geriet.

Zufällig fuhr ein Streifenwagen vorbei. Die Polizisten versuchten, die Flammen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen. Letztlich gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Für die Reinigung der Fahrbahn wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Der Sachschaden war zunächst unklar.

