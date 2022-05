Ein Unbekannter hat eine Seniorin in ihrer Wohnung in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) ausgeraubt. Der Täter fesselte die 72-Jährige mit Klebeband und stahl ihr Schmuck im Wert von etwa 400 Euro sowie 35 Euro Bargeld, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach 15 Minuten konnte sich die Frau befreien und fuhr zu ihrem Neffen, der die Polizei rief. Der Täter soll sich am Freitag über die Sprechanlage als Bekannter ausgegeben haben und ins Haus gelassen worden sein.

Hemmingen (dpa/lsw) - Pressemitteilung