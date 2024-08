Eine alte Frau wird in einer Kirche massiv angegangen - sie ist wehrlos. Die Ermittler reagieren schnell.

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Mann soll eine 90 Jahre alte Frau in einer Kirche in Heilbronn verletzt und ausgeraubt haben. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei beleidigte der 40-Jährige die Seniorin zuerst und forderte von ihr Geld. Dann soll er sie auf den Boden der Kirche gestoßen und auf die eingetreten haben. Schließlich flüchtete er mit der Tasche der Frau aus der Kirche in die Innenstadt.

Seniorin muss ins Krankenhaus

Die wehrlose Seniorin erlitt den Ermittlern zufolge eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten nahmen den Verdächtigen wenig später in der Nähe der Kirche fest. Er soll, noch bevor er die 90-Jährige ausraubte, den Messner der Kirche beleidigt haben.

Der Vorfall geschah schon am vergangenen Donnerstag, wurde von den Ermittlern aber jetzt erst mitgeteilt. Denn die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Der 40-Jährige musste einen Tag nach der Tat vor einen Haftrichter, der ihn in Untersuchungshaft schickte - wegen Raubs und schwerer Körperverletzung.

