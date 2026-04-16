Baden-Württemberg Mann rast Polizei davon und baut Unfall

A14 bei Bernburg gesperrt
Die Polizei konnte den Mann einholen und festnehmen. (Symbolbild)

Ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogen: Nach einer spektakulären Flucht endet die Fahrt eines Mannes mit einem Unfall - und hohem Schaden.

Plochingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat nahe Plochingen (Kreis Esslingen) auf der Flucht vor der Polizei einen Lichtmast gerammt. Zunächst war er am Mittwoch auf eine Polizeikontrolle zugefahren und wendete etwa 150 Meter davor, wie die Behörde mitteilte. Als ein Streifenwagen hinterherfuhr, raste der Mann trotz roter Ampel davon.

Schließlich kam es bei der Verfolgungsfahrt zum Unfall. Der 26-Jährige befreite sich aus seinem völlig demolierten Auto und rannte zu Fuß weiter, ehe er von Polizisten eingeholt und festgenommen wurde. Er soll keinen Führerschein gehabt und mutmaßlich unter Drogen gestanden haben.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Schaden von 40.000 Euro. Das Auto wurde sichergestellt. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Er wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x