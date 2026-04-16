Ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogen: Nach einer spektakulären Flucht endet die Fahrt eines Mannes mit einem Unfall - und hohem Schaden.

Plochingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat nahe Plochingen (Kreis Esslingen) auf der Flucht vor der Polizei einen Lichtmast gerammt. Zunächst war er am Mittwoch auf eine Polizeikontrolle zugefahren und wendete etwa 150 Meter davor, wie die Behörde mitteilte. Als ein Streifenwagen hinterherfuhr, raste der Mann trotz roter Ampel davon.

Schließlich kam es bei der Verfolgungsfahrt zum Unfall. Der 26-Jährige befreite sich aus seinem völlig demolierten Auto und rannte zu Fuß weiter, ehe er von Polizisten eingeholt und festgenommen wurde. Er soll keinen Führerschein gehabt und mutmaßlich unter Drogen gestanden haben.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Schaden von 40.000 Euro. Das Auto wurde sichergestellt. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Er wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.