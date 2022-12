Göppingen (dpa/lsw) - Ein Mann hat auf einem Weihnachtsmarkt in Göppingen randaliert. Der 40-Jährige war am Samstagabend vom Ordnungsdienst des Geländes verwiesen worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf dem Weg nach draußen holte der Mann laut Polizei ein Pfefferspray aus seiner Tasche und sprühte es dem 26 Jahre alten Mann vom Ordnungsdienst ins Gesicht. Dieser verletzte sich leicht. Der Randalierer konnte durch den 26-Jährigen und einen seiner Kollegen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Pfefferspray wurde beschlagnahmt.

