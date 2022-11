Göppingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Göppingen mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen, gegen eine Mauer gefahren und vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der 43-Jährige keinen Führerschein und wollte nicht anhalten, als die Polizei ihn überprüfen wollte. Er raste am Sonntagabend davon, verlor dann die Kontrolle über sein Auto und landete schließlich in der Grundstücksmauer. Danach stieg er mit seiner 29 Jahre alten Beifahrerin aus und versteckte sich auf einem Nachbargrundstück. Die Frau konnte nach wenigen Metern festgehalten werden, der Mann wurde wenig später nach einem Hinweis auf dem Grundstück entdeckt. Ob er unter Drogen stand, werde derzeit ermittelt. Der Schaden beträgt rund 14.000 Euro.

Pressemitteilung Polizei