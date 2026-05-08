Das Auto gehört ihm nicht, dennoch fährt der 23-Jährige ohne Führerschein damit los. Es kommt zum Unfall, der Wagen schleudert über die Straße. Polizisten bemerken bei dem Mann später Alkoholgeruch.

Renchen (dpa/lsw) - Ein nach Polizeiangaben betrunkener Mann ohne Führerschein hat sich im Ortenaukreis mit einem fremden Auto überschlagen. Der 23-Jährige war nach ersten Erkenntnissen auf einer Bundesstraße bei Renchen von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten sprachen von Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit.

Wagen schleuderte rund 250 Meter über die Straße

Der Mann geriet mit dem Wagen in den Grünstreifen und prallte nach etwa 100 Metern gegen eine Schutzplanke. Dabei wurde das rechte Vorderrad abgerissen. Danach schleuderte der Wagen weitere rund 250 Meter über die Straße und blieb auf dem Dach im Grünstreifen der Gegenspur liegen. Der Mann wurde nur leicht verletzt.

Polizei bemerkte Alkoholgeruch

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest und ordneten eine Blutentnahme an. Außerdem ergaben die Ermittlungen, dass der 23-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem hatte er nach bisherigen Informationen das Auto ohne Einverständnis des Halters, eines Bekannten, benutzt. Der Schaden wurde auf insgesamt 42.000 Euro geschätzt. Die betroffene Bundesstraße 3 wurde am frühen Morgen gesperrt.