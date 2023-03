Ulm (dpa/lsw) - Nach dem blutigen Angriff auf einen 49-Jährigen in Ulm soll die mutmaßliche Täterin am Donnerstag vor den Haftrichter. Bei dem Opfer handele es sich wohl um den Lebensgefährten der Frau, teilte die Ulmer Staatsanwaltschaft bei ihrer Jahrespressekonferenz am Donnerstag. Der Mann war laut Polizei am Mittwoch niedergestochen und schwer verletzt worden. Beamte hatten das Opfer nach Zeugenhinweisen stark blutend auf einer Straße gefunden. Die mutmaßliche Täterin war zunächst geflohen, konnte aber wenig später festgenommen werden. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar.

Pressemitteilung