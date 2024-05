Nach einer Auseinandersetzung in einer Geflüchtetenunterkunft in Köngen (Kreis Esslingen) ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 33-Jährige wird des versuchten Totschlags verdächtigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Köngen (dpa/lsw) - Der Verdächtige soll in der Nacht auf Sonntag in der Unterkunft zu Besuch gewesen und dort mit einem anderen Besucher in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Beide waren den Angaben nach alkoholisiert. Der Streit verlagerte sich ins Freie. In seinem Verlauf soll der Verdächtige seinen 24 Jahre alten Kontrahenten mit einem zunächst unbekannten scharfkantigen Gegenstand schwer verletzt haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Nachdem Zeugen die Polizei gerufen hatten, nahmen die Beamten den Verdächtigen noch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig fest.

