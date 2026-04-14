Eine Prostituierte geht in Stuttgart mit einem Mann aufs Zimmer. Doch die Nacht endet mit einem Polizeieinsatz.

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil er in einem Stuttgarter Bordell in Richtung eines Sicherheitsdienstmitarbeiters geschossen haben soll, ist ein Mann vorläufig festgenommen worden. Der 21-Jährige werde im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der junge Mann soll in der Nacht auf Dienstag mit einer Prostituierten auf einem Zimmer gewesen sein, dort eine Pistole abgelegt und Drogen genommen haben. Die Frau flüchtete und rief den Sicherheitsdienst. In der Folge sollen die Sicherheitsdienstmitarbeiter den Verdächtigen an der Flucht gehindert und versucht haben, ihn zwischen den Sicherheitstüren festzuhalten. Dem Mann soll es gelungen sein, die Tür einen Spalt zu öffnen und einmal in den Innenraum zu schießen. Verletzt wurde niemand.

Alarmierte Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und stellten eine Pistole sicher. Warum er die Waffe bei sich trug, war zunächst unklar.