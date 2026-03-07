Ein 25-Jähriger soll einen Bekannten in einer Moschee mit einem Messer verletzt haben. Einen Tag später sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Viele Fragen sind weiter offen.

Backnang (dpa/lsw) - Nach einem Messerangriff auf einen Mann in einer Moschee nordöstlich von Stuttgart befindet sich der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Polizeiangaben zufolge Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 25-Jährigen. Dieser soll einem 24-Jährigen am Freitagmittag in Backnang (Rems-Murr-Kreis) mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben und dann geflüchtet sein.

Etwa zwei Stunden nach der Tat nahm die Polizei den Verdächtigen in Stuttgart fest. Einem Zeugen war in der S-Bahn von Backnang nach Stuttgart ein Mann aufgefallen, auf den exakt die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen passte, hieß es. Das Opfer wurde laut Polizei leicht verletzt und wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Der Hintergrund der Tat war laut einem Polizeisprecher zunächst weiterhin unklar. Der Verdächtige habe sich bislang nicht zu einem möglichen Motiv geäußert. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe zwischen den beiden Männern zumindest eine flüchtige Bekanntschaft bestanden. Der Staatsschutz übernahm zunächst die Ermittlungen, weil der Tatort eine Moschee war.