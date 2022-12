Nach einem Messerangriff am Zweiten Weihnachtstag in der Göppinger Innenstadt ist das Opfer nach Angaben der Staatsanwaltschaft außer Lebensgefahr. Der 54-Jährige solle aus dem künstlichen Koma geholt werden, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Ein 62-Jähriger sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, er soll mehrfach auf den Mann eingestochen haben. Die Polizei hatte in kurz nach der Tat festgenommen.

Göppingen (dpa/lsw) - Die Hintergründe des Vorfalls am Montagabend sind noch unklar. Der Tatverdächtige habe bislang geschwiegen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der 54-Jährige solle vernommen werden, wenn er dazu wieder in der Lage ist. Unklar war beispielsweise, ob die beiden sich kennen und welches Motiv der Angreifer gehabt haben könnte.

Mitteilung