Baden-Württemberg Mann nach Messerangriff in Asylbewerberunterkunft in U-Haft

Polizei
Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Ort des Geschehens festgenommen. (Symbolbild)

Nach einem Notruf finden Polizisten einen Schwerverletzten in einer Unterkunft für Asylbewerber am Bodensee. Ein Verdächtiger ist schnell ausgemacht. Er soll den Mann im Schlaf angegriffen haben.

Lindau (dpa) - Ein Mann soll in einer Unterkunft für Asylbewerber am Bodensee mit einem Messer auf einen schlafenden 35-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer sei bei dem Angriff in Lindau schwer verletzt und notoperiert worden, teilte die Polizei mit. Der Angreifer, ein 33-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit, sitze wegen des Verdachts auf einen Mordversuch in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Ermittler soll der 33-Jährige am Donnerstag in die Wohnung des Opfers eingedrungen sein. Dort soll er mit einem Messer auf den schlafenden 35-Jährigen eingestochen haben. Dieser sei zunächst nach draußen geflüchtet, habe seine Flucht aber wegen seiner Verletzungen dort nicht mehr fortsetzen können. Daraufhin soll der Angreifer erneut auf ihn eingestochen haben, als er am Boden lag.

Polizisten nahmen den 33-Jährigen letztlich fest, der schwer verletzte Afghane wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat würden noch ermittelt, teilte die Polizei mit.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Bodensee Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x